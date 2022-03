advogado Mauro Reis - divulgação

Publicado 16/03/2022 06:00

Comprei duas passagens aéreas pela Itapemirim. A viagem seria para março. O que devo fazer? Como receber de volta o valor que paguei? (Miguel Sampaio, Rocha Miranda).



A dúvida do Miguel é também a de diversos consumidores que adquiriram passagens aéreas com a Itapemirim (ITA). Se estivéssemos tratando de uma empresa aérea em atividade, seria recomendável ao consumidor formalizar reclamações na Anac, mas o caso da Itapemirim tem um agravante: a empresa cancelou voos e suspendeu as atividades.

Segundo o advogado Mauro Reis, todo consumidor que adquiriu passagens com a Itapemirim e teve o voo cancelado deve formalizar sua reclamação na Anac e aos demais órgãos de proteção ao consumidor, bem como pedir o reembolso à empresa. É importante anotar os protocolos das ligações telefônicas, e guardar os e-mails enviados e recebidos.

Com a resposta negativa (ou com o silêncio da Itapemirim), o consumidor deverá se dirigir a um dos Juizados Especiais Cíveis do Rio de Janeiro, e ajuizar uma ação de indenização contra a empresa. “Provavelmente, serão ajuizadas centenas ou milhares de ações contra a Itapemirim, relatando o mesmo problema. Assim, caso a empresa faça alguma proposta de acordo, recomendo que o Miguel analise com cuidado, pois há sério risco da Itapemirim não arcar com futuras condenações judiciais”, orienta o advogado Mauro Reis.