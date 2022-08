Mario Avelino - Divulgação

Estava pensando em viajar nas minhas férias, mas estou com o orçamento apertado. Um amigo me orientou a antecipar meu saque-aniversário do FGTS fazendo um empréstimo. Seria uma boa opção? Ursula Rodrigues - Pechincha



O saque-aniversário é uma modalidade do FGTS que todo trabalhador com carteira assinada pode receber parte do valor no mês de seu aniversário. Assim, é possível pegar um empréstimo disponível somente para quem aderiu ao saque-aniversário, que é opcional.



Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal, explica que essa modalidade de saque permite que no mês de seu aniversário, o trabalhador retire uma parte do seu saldo do Fundo de Garantia. O saque-aniversário normal não é um empréstimo, mas a antecipação do saque. Lembre-se: caso opte pela antecipação, como se tratará de um empréstimo, haverá a cobrança de juros que variam de 1,49% a 1,89%. E mais: o trabalhador não receberá o saque-aniversário nos anos seguintes.

Em caso de demissão, o trabalhador só receberá o valor referente à multa rescisória de 40%. O saldo na conta não poderá ser sacado, a não ser que volte para a modalidade Saque Demissão, com uma carência de dois anos.



A princípio, não é recomendado optar pelo saque aniversário, e muito menos usá-lo para tirar um empréstimo consignado. O FGTS é uma reserva para momentos de necessidade, salientam os advogados do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.





