Daniel Blanck, advogado - Divulgação

Daniel Blanck, advogadoDivulgação

Publicado 19/09/2022 06:00

Há três meses perdi a minha carteira de habilitação e há poucos dias comecei a receber cobranças referentes a uma linha telefônica que não contratei. O que devo fazer? Lucas Almeida - Água Santa



A primeira coisa a se fazer quando você perde um documento de identificação é registrar um boletim de ocorrência, pois as informações contidas neles podem ser utilizadas para fraudes e golpes. “Caso depois da perda você comece a receber cobranças de compras que você não fez, o ideal é reunir todas as cobranças e verificar a origem dos documentos”, orienta o advogado Daniel Blanck.



A responsabilidade pelo ocorrido é da empresa que efetuou a venda para uma pessoa desconhecida, que não inspecionou devidamente o documento. “Sobre essa questão, vale destacar a teoria do risco do empreendimento, conhecida também como teoria do risco-proveito, que estabelece que o empreendedor deve ser responsabilizado por danos causados ao consumidor mesmo que esses fatos não sejam derivados diretamente de ação ou omissão do empresário”, esclarece o advogado.



Caso a empresa não reconheça seu erro, o consumidor pode responsabilizá-la, anulando o débito por meio de uma ação judicial. Nela, ainda é admissível cumular o pedido por danos morais, caso seu nome tenha sido registrado nos serviços de proteção ao crédito ou até mesmo protestado.



