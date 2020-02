Mais de 8 mil aposentados e pensionistas correm risco de ter pagamento suspenso

A prova de vida exigida pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado (Rioprevidência) aos 19.809 aposentados e pensionistas nascidos em janeiro só foi realizada por 13.114 vínculos. Assim, os 8.059 ausentes devem correr para qualquer agência do Bradesco para fazer a atualização cadastral — ainda que fora do prazo. Caso contrário, correm o risco de ter o pagamento do benefício previdenciário suspenso.

O período oficial para o recadastramento foi entre os dias 13 e 24 de janeiro aos aniversariantes daquele mês. E, até o fim do ano, será obrigatório a 250 mil vínculos do Rioprevidência. O procedimento é para a autarquia melhorar a sua base de dados e combater irregularidades. E será realizado em etapas, com os grupos divididos de acordo com o mês de nascimento.

Em fevereiro, será a vez de 19.553 inativos e pensionistas aniversariantes deste mês comparecerem à agência bancária. O prazo vai do dia 11 ao dia 21. Vale lembrar que, pelo calendário divulgado pela autarquia estadual, o período iria até 25 de fevereiro, mas como será Terça-feira de Carnaval as agências bancárias estarão fechadas na data e também no dia 24.

Documentos

Os documentos exigidos são Identidade, CPF e comprovante de residência no próprio nome (dos últimos três meses anteriores). Adolescente que não possuir o comprovante em seu nome deverá apresentar declaração assinada pelo titular do endereço onde reside.

Suspensão

Sobre a suspensão do pagamento, funcionará da seguinte forma: o crédito ficará retido 30 dias depois da publicação no DO da lista com os nomes dos inativos e pensionistas que não realizaram a prova de vida. E o depósito será restabelecido após a regularização do cadastro.