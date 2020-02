Witzel não irá à Alerj na abertura do ano legislativo

O governador Wilson Witzel não participará da cerimônia de abertura do ano legislativo nesta terça-feira, na Alerj. Witzel cumprirá agenda de reuniões que já estavam marcadas com prefeitos de municípios atendidos pela Cedae. André Moura, secretário da Casa Civil, e Cleiton Rodrigues, titular da Secretaria de Governo, comparecerão à Assembleia e vão ler a mensagem do Executivo.

À coluna, Moura ressaltou que o governador tem reunião para apresentar o planejamento da concessão dos quatro blocos da Cedae a prefeitos.

"Será apresentação do que o BNDES preparou junto com a Cedae. São 72 municípios. Já houve apresentação aos prefeitos de dois blocos. E hoje ele tem reunião com os prefeitos (dos municípios) de mais dois blocos. Por conta disso, ele não irá à Alerj", declarou.