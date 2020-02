Cine Museu da República apresenta exibição gratuita de websérie sobre serviço público

Para aproximar o público e promover o debate sobre a valorização de profissionais no setor público, a República.org realizará, amanhã (terça-feira), um Cine-Debate com a exibição da série "Pessoas Públicas" no Cine Casal Museu da República. O evento será gratuito e aberto ao público. É necessário realizar inscrições em bit.ly/cinepessoaspublicas.

Pessoas Públicas é uma sensível websérie com foco nas histórias de profissionais públicos brasileiros. Em um cenário de desesperanças e estigmas relacionados ao serviço público no Brasil, o diretor Luís Gustavo Ferraz conta 12 histórias de profissionais fluminenses inspiradores, que revelam um serviço público para além dos estereótipos. Os episódios estão sendo publicados às terças e quinta no canal da República.org no youtube.

Após a exibição, que será das 18h às 20h, haverá debate com o diretor, o produtor e personagens da série. O Cine Casal fica na Rua do Catete 153.