Previ-Rio paga nesta terça-feira benefícios assistenciais para servidores

O Previ-Rio deposita nesta terça-feira, 18 de fevereiro, mais um lote de benefícios assistenciais para servidores ativos, aposentados ou pensionistas, totalizando R$ 828 mil. Desse total, R$ 536 mil são referentes ao pecúlio, para dependentes de ex-servidores.

O pecúlio representa um provento ou remuneração do servidor falecido e é pago a um ou mais beneficiários designados pelo segurado ou, na falta de indicação, na seguinte ordem de preferência: cônjuge ou companheiro; filhos; pais e irmãos menores de 21 anos ou inválidos, desde que economicamente dependentes do servidor.



Também serão concedidos 94 créditos do auxílio-funeral, somando R$ 110 mil. O benefício ajuda com custos de sepultamento de servidores ativos, inativos ou pensionistas, e é pago a quem comprovar essas despesas.



Serão pagos ainda 486 auxílios-medicamento (para funcionários com doenças graves), com desembolso total de R$ 106 mil. Esse auxílio é pago em 12 parcelas mensais de R$ 216,34.



O Previ-Rio paga também, neste mesmo dia, mais 76 créditos referentes ao auxílio-natalidade, que totalizam R$ 31 mil. O benefício é oferecido aos trabalhadores estatutários da prefeitura, ativos ou inativos, que tenham tido filhos. O requerimento deve ser feito dentro do prazo de seis meses, contados a partir da data do nascimento da criança.



O instituto vai liberar ainda cerca de R$ 30 mil para 142 auxílios-moradia. Tem direito a esse benefício o funcionário da ativa, inativo, ou pensionista, sem casa própria e com mais de 65 anos e que receba vencimentos até quatro vezes o valor do salário mínimo nacional (R$ 998).



Também serão depositados nesta terça (11 de fevereiro), quatro auxílios-adoção no valor de mais de R$ 13 mil, benefício destinado ao segurado que adotar crianças, com idade compreendida entre zero e doze anos incompletos, na data da publicação da sentença.



Os benefícios assistenciais podem ser solicitados pelo Atendimento Programado, na pagina do instituto (rio.rj.gov.br/web/previrio) ou na Central de Atendimento do Previ-Rio, no térreo do Bloco 2 da Sede da Prefeitura, na Cidade Nova.

As inscrições para os outros benefícios podem ser feitas também pelo site, ou, de acordo com cada caso, diretamente na Central de Atendimento do Instituto.