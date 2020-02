Governo estadual decreta ponto facultativo sexta-feira na capital

Em publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de hoje (terça-feira), o governo fluminense decretou ponto facultativo na sexta-feira (21 de fevereiro) nos órgãos estaduais da capital.

Já na segunda-feira (dia 24) e na Quarta-Feira de Cinzas (dia 26) será ponto facultativo em todas as repartições públicas do estado, de acordo com a determinação do governador Wilson Witzel.

De acordo com a publicação, o expediente, no entanto, "será normal sob a responsabilidade dos respectivos chefes, nas repartições cujas atividades não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas ou por motivo de interesse público".

Alerj

A diretoria da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) enviou comunicado ontem informando que, em função do carnaval, não haverá expediente administrativo na segunda-feira e na Quarta-feira de Cinzas.