Rioprevidência libera Informe de Rendimentos 2019 para aposentados e pensionistas

O Informe de Rendimentos com base no ano de 2019 já está disponível no site do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência). Todos os aposentados e pensionistas vinculados à autarquia fluminense podem obter o documento na seção 'Serviços' da página oficial do órgão.

Para acessar o seu Informe de Rendimentos 2019, o aposentado ou pensionista deve acessar o Informe de Rendimentos disponível no site: https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/PortalRP/Servicos/InformeRendimentos/index.htm), a senha utilizada é a mesma do contracheque.



E atenção: no caso de o cadastro de uma senha não ter sido realizado, o interessado tem acesso ao Fale Conosco da autarquia, pelo Chat Online https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/PortalRP/Contato/ChatOnline/index.htm?cadastro=1, das 9h às 17h.

Também é possível acessar o suporte da autarquia pelos telefones de Serviço de Atendimento ao Cliente do Rioprevidência: 0800-285-8191 ou (21) 3850-3350 (ligações de celulares ou internacionais).

O Informe está disponível exclusivamente no portal do Rioprevidência (www.rioprevidencia.rj.gov.br).