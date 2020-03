Nesta terça-feira, 3 de março, tomam posse na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) os 33 novos diretores de unidade acadêmica da universidade, eleitos para o quadriênio 2020-2023. Entre eles, a professora Heloiza Helena Barboza, que será a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora da Faculdade de Direito.

A cerimônia acontece pela manhã, no Teatro Odylo Costa Filho, com a presença do reitor da universidade, professor Ricardo Lodi Ribeiro.