Estado do Rio vai pagar salário de fevereiro no dia 13

O governo estadual vai quitar o salário de fevereiro do funcionalismo no prazo estipulado pelo calendário oficial, que é o 10º dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Ou seja, o dinheiro cairá na conta dos mais de 400 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado do Rio em 13 de março. A informação foi confirmada à coluna pela Secretaria de Fazenda e pelo secretário da Casa Civil, André Moura.

No último mês, o governo quitou os salários de janeiro também no décimo dia útil, que caiu em 14 de fevereiro. Já os vencimentos de dezembro foram depositados para as categorias antes do prazo: o pagamento ocorreu em 7 de janeiro (quarto dia útil).

A antecipação naquela ocasião, aliás, já havia sido prometida pelo governador Wilson Witzel no fim do ano de 2019. Witzel e o secretário de Fazenda, Luiz Cláudio Carvalho, já declararam algumas vezes que, sempre que houver condição de caixa os pagamentos serão adiantados.

O próximo passo que o governo pretende dar é oficializar um novo cronograma de pagamentos. A ideia é retomar o calendário antigo — quando o prazo para os depósitos era o segundo dia útil — ou estabelecer o quinto dia útil como a data-limite para o crédito.