Vigilância Sanitária da Prefeitura do Rio realiza curso de atualização para servidores

A Subsecretaria de Vigilância Sanitária da Prefeitura do Rio inicia nesta quarta-feira, dia 4, mais uma atualização de servidores. É o curso sobre a legislação que regulamenta o uso, a propaganda e a comercialização de cigarros, charutos, dispositivos eletrônicos, narguilé e demais produtos fumígenos.



Com cinco dias de atividades (4, 5, 6, 9 e 12), a capacitação técnica é fundamental para a intensificação das ações antifumo que a Vigilância fará para marcar o Dia Nacional de Combate ao Fumo, 31 de maio. Vão passar pela qualificação todos os cerca de 250 servidores que atuam nas fiscalizações do segmento.