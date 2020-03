Alerj aprova projeto que estabelece que RAS seja pago até dia 10 do mês

Os agentes de Segurança Pública estão mais próximos de terem um prazo oficial para pagamento do Regime Adicional de Serviço (RAS). A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou em primeira discussão, nesta quarta-feira, o projeto de lei que determina a quitação seja feita até o dia 10 do mês posterior.

A proposta, de autoria do deputado Renato Zaca (sem partido), com coautoria de mais 34 deputados, ainda será votada em segunda discussão. Mas, como a coluna já havia informado, alguns parlamentares trabalham para que o governo estabeleça esse calendário. Até o momento, porém, a ideia não saiu do papel.

Imprevisibilidade



Atualmente, a hora extra prestada pelo servidor não tem data fixa para ser paga. Sargento da reserva da PM, Zaca defende que a imprecisão causa insegurança e dificulta a organização das contas familiares.



"O agente trabalha nas horas das merecidas folgas e é injusto que não tenha certeza de quando vai receber", justificou Renato Zaca.



Amplo apoio



A autoria do projeto é de Renato Zaca (sem partido), Márcio Pacheco (PSC), Rosenverg Reis (MDB), Chicão Bulhões (Novo), Bebeto (Podemos), Luiz Paulo (PSDB), Martha Rocha (PDT), João Peixoto (DC), Giovani Ratinho (PTC), Subtenente Bernardo (Pros), Alexandre Freitas (Novo), Anderson Moraes (PSL), Bruno Dauaire (PSC), Chico Machado (PSD), Danniel Librelon (PRB), Delegado Carlos Augusto (PSD), Carlo Caiado (DEM), Fabio Silva (DEM), Franciane Motta (MDB), Gil Vianna (PSL), Gustavo Schmidt (PSL), Jorge Felippe Neto (PSD), Lucinha (PSDB), Marcelo Cabeleireiro (DC), Márcio Canella (MDB), Márcio Gualberto (PSL), Marcos Muller (PHS), Max Lemos (MDB), Renato Cozzolino (PRP), Rodrigo Amorim (PSL), Tia Ju (PRB), Val Ceasa (Patriotas), Vandro Família (SDD), Sérgio Louback (PSC) e Sérgio Fernandes (PDT).