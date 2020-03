Secretaria de Educação abre inscrições para mais de 800 vagas temporárias de professor

Rio - A Secretaria Estadual de Educação abrirá, nesta sexta-feira, dia 6, as inscrições para a contratação temporária de professores. Ao todo, 827 educadores poderão ser contratados para suprir a carência na rede. O edital foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira. E o prazo para interessados se inscreverem vai até o dia 15 de março.



O total de 827 vagas disponibilizadas serão ocupadas de acordo com a necessidade identificada pelo órgão.



Haverá oportunidades em diversas disciplinas, nas funções de Professor Docente I – com carga horária de 16 horas ou 30 horas (para o Ensino Médio e anos finais do Ensino Fundamental) e Professor Docente II – com carga horária de 22 horas (anos iniciais do Ensino Fundamental em unidades escolares prisionais e socioeducativas).



A pasta apontou que, no início de 2019, apenas 5% das escolas estavam com quadro completo de docentes. Segundo a secretaria, para cobrir esse déficit de pessoal medidas como a contratação da carga horária adicional (GLP), de professores temporários e de educadores aprovados em concursos anteriores, chegou a 96% de escolas com quadro completo.



A categoria pleiteia ainda à Secretaria Estadual de Educação a realização de concurso público. Por enquanto, porém, ainda não há previsão de isso acontecer , tendo em vista restrições impostas pelo Regime de Recuperação Fiscal.