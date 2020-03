Deputados da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) ainda buscam, nesta terça-feira, um acordo sobre a votação do veto do governador Wilson Witzel ao reajuste para o funcionalismo estadual. Os parlamentares seguem discutindo o assunto no colégio de líderes, e, por isso, a sessão que começaria antes de 15h não começou.



A tentativa da base do governo é adiar a votação para uma data posterior à reunião que as categorias terão com o secretário da Casa Civil, André Moura. O encontro será para iniciar as negociações sobre a reposição salarial linear a todas as categorias.