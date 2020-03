Os 58 profissionais aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde do Rio para atuar na Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses tomaram posse nesta terça-feira, em solenidade na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Os convocados são, na maioria, médicos-veterinários e técnicos de laboratório em análises clínicas. Mas há também oficiais de farmácia, técnicos de radiologia, auxiliares de laboratório, auxiliares de serviço veterinário e agentes de documentação médica.



De acordo com a Vigilância Sanitária, desde 2017, mais de 1.400 novos servidores já ingressaram nos quadros da Saúde por concurso. Com a chegada dos novos profissionais, o órgão vai avançar em programas de prevenção de riscos à saúde pública, como o Serviço Municipal de Inspeção (SIM), que absorverá todos os 29 médicos-veterinários concursados para dar vida ao Núcleo de Agropecuária (Nagro).

O novo serviço possibilitará, por exemplo, a legalização com certificação de produtores de cerveja e hambúrguer artesanal. Os outros convocados serão distribuídos nas duas unidades de zoonoses: o Centro de Controle de Zoonoses Paulo Dacorso Filho, em Santa Cruz, no Complexo Zona Oeste, e o Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman (IJV), em São Cristóvão - e no Laboratório Municipal de Saúde Pública (Lasp), também no Complexo Zona Norte da Vigilância.



Antes de iniciarem a inspeção agropecuária, os 29 médicos-veterinários passarão pelo curso de capacitação que começa já nesta quarta-feira, 11 de março, na sede da Superintendência e Educação da Vigilância, no Humaitá.

Os outros 29 concursados são técnicos de laboratório em análises clínicas (10), oficiais de farmácia (2), técnicos de radiologia (3), auxiliares de laboratório (7), auxiliares de serviço veterinário (5) e agentes de documentação médica (2).