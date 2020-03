Chefes dos Poderes do Rio se reúnem no Palácio Guanabara para discutir coronavírus

O governador Wilson Witzel e os chefes dos Poderes e órgãos independentes do Estado do Rio de Janeiro — como do Judiciário, Alerj, Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) — estão reunidos, nesta quinta-feira, no Palácio Guanabara — sede do governo fluminense — para tratar do assunto 'coronavírus'. Witzel, seus secretários, e os demais representantes dos Poderes trocam experiências e ideias de como lidar com a pandemia.

À coluna, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Claudio de Mello Tavares, informou que os prazos processuais serão suspensos por 14 dias, assim como os eventos realizados no prédio do TJRJ. "Inicialmente, por 14 dias, que poderão ser renovados", disse.

O magistrado informou ainda que vai liberar alguns servidores (como os que integram o grupo de risco, como aqueles com doenças crônicas) para o teletrabalho.

Tavares acrescentou que é uma medida de caráter temporário "para evitar que as pessoas circulem no fórum", e atendendo às reivindicações e orientações da Secretaria Estadual de Saúde.

Atos normativos na 2ª feira

O Ministério Público, por sua vez, já emitiu comunicado aos promotores, procuradores de Justiça e servidores do órgão informando sobre a reunião no Palácio Guanabara. E que todos os órgão editarão atos normativos amanhã, com publicação na 2ª feira, com o anúncio de medidas emergenciais que serão adotadas, com o intuito de planejar os impactos relacionados à possível disseminação do COVID-19 no Estado do Rio.

Alerj já fez alterações

Nesta quinta-feira, a presidência da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) suspendeu, por tempo indeterminado, as visitas do público externo . E vai publicar na edição do Diário Oficial de amanhã um ato estabelecendo regras para servidores com idade acima de 60 anos.

De acordo com a presidência da Casa, "se for declarada epidemia local", a Alerj vai liberar para esses funcionários para trabalharem de casa, por meio do teletrabalho. A liberação preservará os direitos do servidor, sem o desconto na folha salarial. Vale lembrar que, até o momento, a OMS (Organização Mundial da Saúde) classificou a proporção da doença como pandemia.

A publicação também alcançará aqueles que tiverem doenças crônicas (grupos considerados de risco) identificadas pelo departamento médico da Assembleia Legislativa.