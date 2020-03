Previ-Rio paga nesta quarta-feira auxílio-medicamento e outros benefícios

O Previ-Rio pagará, nesta quarta-feira, mais um lote de benefícios assistenciais para servidores ativos, aposentados ou pensionistas, totalizando R$ 89 mil.

Serão depositados 224 auxílios-medicamento (para funcionários com doenças graves), com desembolso total de R$ 48 mil.

O instituto vai liberar ainda cerca de R$ 18 mil para 80 auxílios-moradia. Tem direito a esse benefício o funcionário da ativa, inativo ou pensionista, sem casa própria, com mais de 65 anos e que receba vencimentos até quatro vezes o valor do salário mínimo nacional (R$ 998).



Também serão creditados sete auxílios-adoção no valor de R$ 23 mil. O benefício é destinado ao segurado que adotar crianças, com idade compreendida entre zero e doze anos incompletos, na data da publicação da sentença.



As inscrições para os benefícios assistenciais do Previ-Rio podem ser feitas pelo site (http://prefeitura.rio/web/previrio/).

Vale lembrar que o atendimento presencial ao público no Previ-Rio está suspenso, por prazo indeterminado, de acordo com portaria publicada nesta terça-feira (17).