Presidente da Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), o deputado Luiz Paulo (PSDB) defende o adiamento de eleições municipais diante da pandemia do coronavírus. Além da questão econômica, o parlamentar aponta os riscos de contaminação desde a pré-campanha.

De acordo com levantamento feito pelo parlamentar, só no Estado do Rio, "a perda total estimada de receita está na ordem de R$ 8,5 bilhões, podendo atingir até R$ 12 bilhões". "Quando se coteja com a despesas o déficit oscila entre R$ 18,5 bilhões a R$ 22 bilhões", disse ele, em entrevista concedida à coluna nesta sexta-feira.

"Sem um esforço coletivo envolvendo União, estado, municípios, Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, TCE, Defensoria e a sociedade civil viveremos anos muito duros, com o ápice nos dois últimos trimestres do presente ano. Tal esforço deveria conduzir para adiar as eleições municipais de 2020 como medida de economia e de se alocar recursos do Fundo Eleitoral e do TRE para a a Saúde", declarou Luiz Paulo.

A ideia do deputado é que os recursos dos fundos eleitorais possam ser utilizados nos trabalhos de combate ao novo vírus.