Previ-Rio suspende atendimento presencial para abertura do processo de pensão

Estão suspensos de hoje (23 de março) até o dia 15 de abril os atendimentos presenciais no Previ-Rio para abertura de processos de pensão. Os requerimentos poderão ser realizados normalmente pelo site do instituto (http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio), a partir de 30 de março.



Além disso, os requerimentos da Gerência Financeira serão feitos através da página do Previ-Rio em virtude da pandemia do coronavírus. No site, será possível solicitar Certidão Declaratória de Situação (Nada Consta); todos assuntos sobre Financiamento Imobiliário; emissão de guia de pagamento; requerimentos de parcelamentos de débitos (suspenso nesse momento) e certidão de inteiro teor (suspenso nesse momento).



Também foi prorrogado, até junho, o prazo para solicitação de auxílios medicamento, moradia e continuidade de pensão de universitário.