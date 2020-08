Funcionários dos Correios reclamam que Caixa não repassa valor do FGTS

Trabalhadores dos Correios têm reclamado que a Caixa Econômica Federal não está liberando o crédito do FGTS decorrente do pagamento das parcelas alusivas ao período em que as empresas puderam postergar seus recolhimentos.

No caso dos Correios, apesar de a empresa informar que recolheu regularmente as parcelas de julho e de agosto, os valores correspondentes não foram liberados pela Caixa, que exigiu, em meio à pandemia do novo coronavírus, a presença dos trabalhadores nas agências para que seja feito um recadastramento. Só assim eles podem voltar a receber as parcelas do FGTS.

A Caixa alega aos trabalhadores que como os trabalhadores ficaram três meses sem receber os créditos (período em que os recolhimentos foram suspensos conforme previsto na MP-927/2020), o sistema exige que se faça o recadastramento.

Os funcionários reclamam, também, que apesar de alguns valores aparecerem no extrato, não há a transferência automática para as contas de poupança, conforme ocorria antes no caso dos aposentados pelo INSS.

Eles alegam que são, "assim, duplamente penalizados, pois não estão recebendo nem mesmo depois de transcorrido o prazo dado às empresas pela MP-927/2020".