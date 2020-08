IFRJ alerta sobre tentativas de golpe a servidores da instituição

A Diretoria de Gestão de Pessoas do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) divulgou um alerta sobre tentativas de golpe a servidores ativos, aposentados e pensionistas. O chamariz para enganá-los é a oferta de empréstimos consignados.



Em nota, a instituição informou que "os golpistas entram em contato com essas pessoas, se passando por servidores do IFRJ, e tentam obter a confirmação de dados para depois usá-los de forma fraudulenta".



O pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, Valorização de Pessoas e Sustentabilidade, João Gilberto Carvalho, ressaltou que ativos e inativos do IFRJ não devem fornecer documentos com fotos ou dados pessoais: "A comunicação com aposentados e pensionistas é feita pelo e-mail institucional cadje@ifrj.edu.br".