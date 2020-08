Estado anuncia descontingenciamento orçamentário de R$ 15 milhões das universidades

As universidades estaduais do Rio de Janeiro (Uerj, Uenf e Uezo) ganham um reforço para realizar as atividades curriculares do ensino remoto emergencial: o descontingenciamento orçamentário de R$ 15 milhões para o Plano de Inclusão Digital das instituições. A liberação do recurso acontece após tratativas do governador Wilson Witzel com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues, em parceria com as secretarias de Planejamento (Seplag), Casa Civil e Fazenda. A previsão é que o dinheiro seja viabilizado este mês.



Do valor total, R$ 8,5 milhões serão destinados para a Uerj, R$ 4 milhões para a Uenf e R$ 2,5 milhões para a Uezo. A medida possibilita a aquisição de equipamentos e serviços para as atividades remotas, como a compra de pacotes de internet para os alunos que vivem em situação de vulnerabilidade social, servidores técnicos e docentes, além da obtenção de equipamentos de informática para as universidades.



"A liberação dessa verba é feita com muita responsabilidade, em um esforço conjunto entre as pastas para que o ensino superior seja democratizado, especialmente nesse período de pandemia. Com um quadro de docentes mais qualificado na área de ensino à distância e alunos com mais acesso ao conteúdo, esse apoio às universidades ficará como um legado importante para a educação fluminense", declarou Witzel.



A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, pasta a qual as universidades são vinculadas, em virtude do prolongamento do período de combate à covid-19, e da recomendação de autoridades sanitárias, precisou adotar estratégias de ensino remoto a fim de dar cumprimento aos calendários acadêmicos definidos pela legislação educacional, sem colocar vidas em risco.



'Considerando que as universidades precisam de adaptações para esse novo período de ensino remoto, e que muitos alunos vivem em situação de vulnerabilidade social, esse descontingenciamento se faz imprescindível para que a mediação tecnológica entre as instituições e os estudantes ocorra da melhor forma possível, além de garantir segurança nas atividades letivas. Esse é o resultado de um esforço conjunto para o bem de toda a comunidade acadêmica", disse o secretário Leonardo Rodrigues.