Prefeitura do Rio vai pagar mais um lote de benefícios nesta terça-feira

A Prefeitura do Rio, por meio do Instituto de Previdência e Assistência do Município (Previ-Rio), vai depositar nesta terça-feira mais um lote de benefícios. Serão pagos 52 créditos de Auxílio-Moradia, no valor total de R$ 11.249,68 e 207 créditos de Auxílio-Medicamento, no valor de R$ 44.782,38.



Vale ressaltar que os benefícios assistenciais para servidores ativos, pensionistas e aposentados podem ser solicitados na página do Instituto (http://previ.rio).