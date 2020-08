PCCS da Saúde está perto de virar realidade

A implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores da Saúde parece não estar longe da realidade. Questionado pela coluna, o secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, respondeu que a equipe econômica está buscando formas de adotar o plano.

O assunto, inclusive, foi tema de reunião nesta quinta-feira na Alerj com a participação do titular da Fazenda, do vice-governador, Cláudio Castro, de integrantes do movimento ‘PCCS Já’, além de deputados.

No encontro, foi informado que uma das alternativas estudadas é para o plano ter menor impacto financeiro nos primeiros 24 meses, o que não comprometeria o caixa. Cláudio Castro sinalizou que o governo está “sensível” ao tema, e, em 3 de setembro, haverá nova reunião para apresentação de propostas que viabilizem o PCCS.