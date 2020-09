Câmara retoma discussão sobre lei orgânica nacional para PMs e bombeiros

A Câmara dos Deputados retomou nessa semana a discussão para implantar uma lei orgânica nacional dos policiais militares e bombeiros militares. Coordenador da bancada federal do Rio no Congresso, deputado Sargento Gurgel (PSL), defendeu, em audiência, que uma nova legislação é fundamental para aprimorar as condições de trabalho e os direitos dos agentes.



A lei orgânica debatida é proposta pelo Poder Executivo (PL 4.363/2001), e tem como objetivo alterar o Decreto-Lei 667/1969 — com pontos considerados ultrapassados.



Gurgel destaca que a prisão administrativa foi abolida, mas outras questões precisam ser debatidas: "Precisamos avançar em outros assuntos, como carga horária definida em lei, fim do rancho, além de um código de ética atualizado para garantir ao policial e bombeiro militar ampla defesa".

Capacitação do ISP

O isolamento social não diminuiu o ritmo das capacitações oferecidas pelo Instituto de Segurança Pública para os policiais civis e PMs de todo o estado.

Até o início de setembro, 222 servidores civis e militares foram ensinados, em aulas virtuais ao vivo, a usar os dados produzidos pelo ISP para alocar melhor os recursos das corporações nos locais onde as incidências criminais são maiores.

Para saber mais sobre os cursos e se inscrever, basta mandar um e-mail para ispgeo.isp@gmail.com.