Zamith volta ao governo do estado como secretário de Planejamento

Primeiro secretário da Casa Civil e Governança do governo Witzel, José Luis Zamith voltará para o Palácio Guanabara, mas, agora, para comandar a Secretaria de Planejamento. Essa é mais uma das mudanças realizadas pelo governador interino Cláudio Castro em sua equipe.

O atual secretário de Planejamento, Bruno Schettini, será subsecretário da pasta, além de braço direito de Zamith (com quem trabalhou anteriormente na Casa Civil).

Zamith tem perfil técnico e saiu em setembro de 2019 da Casa Civil, depois de o governador afastado Wilson Witzel sondar para o cargo o político André Moura - que hoje é o secretário da pasta, e responsável pelas articulações do Executivo na Alerj.

O ex-Casa Civil, que também era amigo de Witzel (com quem serviu nas Forças Armadas), decidiu então se desligar do governo do estado na ocasião.

A nomeação de Zamith sairá no Diário Oficial do Estado do Rio nesta quinta-feira. Com seu retorno, é previsto um trabalho com foco na redução de despesas públicas e modernização da máquina.