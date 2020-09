Mesmo durante a pandemia, mais de 600 servidores se capacitaram nos diversos cursos promovidos pela Escola de Gestão Penitenciária (EGP) da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap). Com 598 inscritos, os cursos de 'agente de núcleo', 'uso diferenciado da força' e 'lei de execução penal’ foram alguns dos mais procurados no primeiro semestre deste ano.

As aulas, ministradas em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), tem como objetivo dar continuidade às capacitações profissionais oferecidas aos servidores da pasta, respeitando o distanciamento social.



Com retorno gradual das atividades, a expectativa é que, em breve, a EGP retorne as atividades presenciais de forma gradual, cumprindo todos os protocolos sanitários.



Nos próximos meses, a EGP também disponibilizará os seguintes cursos on-line: primeiros socorros; direitos humanos aplicados ao sistema penitenciário e instrumento de menor potencial ofensivo (OPO).