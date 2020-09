Cláudio Castro quer diagnóstico dos problemas do Estado do Rio

A troca de grande parte do secretariado do Palácio Guanabara foi só um passo que o governador em exercício, Cláudio Castro, deu para mexer na gestão do Estado do Rio de Janeiro. Além de querer imprimir a sua ‘cara’ no governo fluminense, Castro tem dado uma missão aos titulares da pasta: apresentar diagnósticos — por exemplo, sobre problemas financeiros — e projetos para melhorar a administração pública, mesmo que cada um

em sua área.

Enquanto isso, para o funcionalismo não há ainda um plano mais concreto em vista, a não ser a prioridade do pagamento dos salários — que o próprio Castro já declarou em suas redes sociais. O objetivo é antecipar o depósito sempre que possível. Mas vale lembrar que as últimas folhas salariais ainda

não estão garantidas.

Porém, propostas ou mudanças mais efetivas para os servidores públicos só começarão a aparecer conforme forem sendo desenvolvidos os projetos e ideias pelos secretários estaduais.

Desde abril de 2020, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI-RJ) foi totalmente implantado no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Casa Civil, a medida “decreta de vez a mudança do papel para o digital”. Com isso, os processos físicos perderam espaço e os digitais “trouxeram mais agilidade, economia e transparência aos cofres públicos”, ressaltou a pasta.

A partir da data de implementação do SEI até hoje, o governo atingiu 1 milhão de processos eletrônicos adicionados ao sistema, inclusive, da própria população, e não só de servidores. Isso porque os cidadãos podem se cadastrar como usuário externo: qualquer pessoa pode interagir, apresentar dúvidas e reclamações sem precisar ir presencialmente ao protocolo de alguma secretaria.

Atos artísticos lançam campanha contra a reforma

A PEC da reforma administrativa está mobilizando o funcionalismo de todo o país. No Rio, servidores estaduais lançarão a campanha #VcPrecisaSaber em diversas frentes. Uma delas será por dois atos performáticos na próxima quarta-feira: de manhã, a partir das 8h, na Praça XV; e, depois, das 17h às 19h na Central do Brasil.

Além das ações artísticas, representantes do Fórum Permanente dos Servidores do Estado (Fosperj) vão entregar panfletos “para informar a população sobre a perda de seus direitos fundamentais”.