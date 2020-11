Maia se reuniu com governadores em sua residência em Brasília para discutir projeto de ajuda aos estados Luís Macedo/Agência Câmara

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 04/11/2020 05:00

O Rio de Janeiro aposta suas fichas na aprovação pelo governo federal do PLP 101/2020, ou novo Plano Mansueto, que prevê ajuda fiscal aos entes da federação. A proposta, que deve ser votada até o dia 17, contempla os estados em dificuldades financeiras . Para aqueles em grave crise (como o Rio), aponta como solução um novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF), com duração de 10 anos.

O governador em exercício Cláudio Castro tem se aproximado cada vez mais do presidente Jair Bolsonaro e, nos bastidores, já conta com apoio da União para conseguir um novo acordo.

Essa nova adesão do Rio ao regime fiscal fará com que o estado fluminense tenha 13 anos de alívio financeiro. Isso, segundo Castro e o titular da Secretaria de Fazenda, Guilherme Mercês, será fundamental para o pagamento do funcionalismo.

“Significará o pagamento dos servidores em dia e a oferta de serviços públicos de qualidade”, declarou o governador interino.

Isso porque o PLP 101 suspende o pagamento da dívida do estado em recuperação no primeiro ano de regime. No segundo, o ente retoma essa obrigação, mas de forma suave, e assim sucessivamente nos anos seguintes enquanto durar o RRF.

Outros governadores também articulam a votação do texto. Ontem, eles se reuniram com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em Brasília, que se comprometeu a levar o projeto ao plenário até o dia 17.



Apelo ao Senado também



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), também ouviu ontem os apelos dos chefes dos Executivos estaduais (incluindo Castro) para que a Casa legislativa vote o novo Plano Mansueto com urgência assim que os deputados aprovarem a medida.

O secretário-chefe da Casa Civil, Nicola Miccione, também acompanhou Castro e Guilherme Mercês na reunião com Maia. O secretário de Fazenda, aliás, vem defendendo a aprovação do PLP 101, de autoria de Pedro Paulo (DEM-RJ), como medida imprescindível para a manutenção da prestação de serviços e dos salários em dia.