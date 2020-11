Governo estadual está prestes a confirmar uma data de pagamento Daniel Castelo branco

Por PALOMA SAVEDRA

Diante da crise que se acentuou nos cofres públicos dos municípios e estados em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a incerteza sobre o pagamento em dia passou a tomar conta dos servidores públicos. Na Prefeitura do Rio de Janeiro, a dúvida passou a ser levantada pelas categorias, assim como o funcionalismo estadual também voltou a se preocupar com o assunto.

Para os servidores fluminenses, a garantia de uma data do pagamento está cada vez mais próxima, como a coluna antecipou em 2 de outubro . Algumas medidas econômicas e políticas viabilizaram a recuperação de perdas de receita que o estado teve durante a pandemia.

E, na ocasião, o secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, declarou que "está muito perto de acontecer o que há alguns meses parecia quase impossível".

A expectativa é que o depósito saia no mês de dezembro. O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, pretende fazer o anúncio do pagamento.

Na prefeitura

Já no Município do Rio, oficialmente o governo garante que não empurrará o crédito para o próximo ano (e o próximo governo). Em resposta enviada à coluna no dia 21 de outubro, a prefeitura informou que "trabalha para pagar o 13° salário dos servidores conforme a legislação vigente, ou seja, até dezembro deste ano".

Vale lembrar que a Lei Orgânica do Município do Rio determina o pagamento até 20 de dezembro. A coluna voltou a questionar o governo municipal se esse depósito seria então realizado até o dia 20, mas não obteve resposta.