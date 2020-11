Maioria dos funcionários públicos vinculados à União recebe pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal Estefan Radovicz

Por PALOMA SAVEDRA

O funcionalismo público federal receberá a segunda parcela do décimo terceiro salário no mesmo prazo dos últimos anos, ou seja, em 1º de dezembro. A informação foi confirmada pelo Ministério da Economia. A pasta afirmou ainda que o valor será pago junto com a folha salarial do mês de novembro.

A primeira parcela da gratificação natalina (sem descontos) foi quitada no mês de junho para mais de 1 milhão de vínculos da União: são cerca de 600 mil servidores federais em atividade, 430 mil aposentados e 238 mil pensionistas. Desse total de funcionários ativos, aproximadamente 100 mil estão no Estado do Rio de Janeiro.

Em relação ao montante que será depositado, o ministério informou que "os valores só serão conhecidos após o processamento, pois no cálculo será feita a apuração do saldo, descontando-se o que foi recebido por ocasião das férias ou quando do pagamento da primeira parcela em julho de 2020".

Vale lembrar que a maioria dos servidores vinculados ao Executivo federal recebe o pagamento pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal.

Previsões no município e Estado do Rio

Já no Estado e no Município do Rio de Janeiro - que sofreram impacto financeiro com a pandemia do novo coronavírus - ainda não há um calendário fechado de pagamento do décimo terceiro. Porém, há sinalizações.

Para os servidores fluminenses, a garantia de uma data do pagamento está cada vez mais próxima, como a coluna antecipou em 2 de outubro . Algumas medidas econômicas viabilizaram a recuperação de perdas de receita que o estado teve durante a pandemia. Nos bastidores, a sinalização é de que o crédito pode sair em dezembro.

A Prefeitura do Rio, por sua vez, vem informando que "trabalha para pagar o 13° salário dos servidores conforme a legislação vigente, ou seja, até dezembro deste ano". A lei prevê que o depósito seja feito até 20 de dezembro.