O governador em exercício Cláudio de Castro teve primeira reunião com o time de economistas nesta terça-feira Governo do Estado do Rio

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 10/11/2020 21:03

A primeira reunião do Conselho de Especialistas do Estado do Rio de Janeiro com o governador em exercício Cláudio Castro e o secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, aconteceu nesta terça-feira. Os economistas Fernando Rezende, Luiz Roberto Cunha, Mauro Osório e Raul Velloso vão discutir e propor, em conjunto com a Fazenda estadual, medidas para solucionar as contas fluminenses, como a coluna antecipou em 1º de novembro . Mudança nas regras previdenciárias estão no radar.

Segundo o governo, o grupo vai trabalhar com o tripé Previdência, reestruturação tributária e desenvolvimento do estado, que ajudará os técnicos do governo na construção de um novo Plano de Recuperação Fiscal para o Rio de Janeiro.



"Nosso foco é colocar as finanças do Rio em ordem e preparar o estado para o futuro, mas não algo distante, um futuro próximo. Queremos regular todas as despesas e pensar em como crescer", disse o governador em exercício.



O titular da Fazenda apresentou um raio-x das finanças do Rio. E reforçou a necessidade de o estado manter-se sob a vigência da recuperação fiscal.

Publicidade

Mercês enfatizou ainda que há pontos específicos que precisam ser tratados no novo plano "para colocar as contas do Rio em dia", como a Previdência.

"Nós temos muitas questões a serem abordadas pelo conselho. Não há dúvidas de que a Previdência precisa ser revista, não só por nós, no Estado do Rio de Janeiro, mas por todo o país. Vamos focar também na receita, levando em conta a discussão do pacto federativo e da reforma tributária. Além disso, é fundamental a elaboração de um plano de desenvolvimento para o estado", declarou o secretário.

Publicidade

Primeira reunirão falará de Previdência



Na reunião, algumas iniciativas já foram colocadas em prática. O economista Raul Velloso, especialista em contas públicas, vai apresentar propostas relativas ao tema previdenciário.

"Este é um problema (a previdência) que se agrava em todo Brasil. Resolver a previdência é a forma de fazer com que o Estado tenha condições de investir", declarou Velloso.

Publicidade

Fernando Rezende vai tratar de medidas relacionadas ao pacto federativo e à necessidade de reestruturação tributária e Mauro Osório e Luiz Roberto Cunha vão atuar na elaboração do plano de desenvolvimento do estado.

"Estou há 50 anos esperando este discurso de recuperação do Rio de Janeiro, mas de forma estruturada, com estratégia e planejamento", disse Fernando Rezende.



Mauro Osório e Luiz Roberto Cunha ressaltaram a importância de o estado criar novas fontes de receita.

Publicidade

"Aqui no Rio se discute muito o Brasil e o mundo, mas temos que debater, de forma ordenada, a questão regional", afirmou Osório.



"Acredito que terei como contribuir com uma visão mais macro e dos diferentes cenários", acrescentou Cunha.