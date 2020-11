Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 11/11/2020 14:51 | Atualizado 11/11/2020 19:54

O governo fluminense pretende tirar do papel, em breve, um projeto de reestruturação da máquina pública estadual , com desestatizações de empresas e fusões de empresas. Um Programa de Demissão Voluntária (PDV) também está nos planos. Os estudos que embasam essa reforma administrativa estão sendo finalizados pelas secretarias de Planejamento e da Casa Civil, e serão apresentados este mês aos deputados da Assembleia Legislativa (Alerj).Segundo o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, a proposta será detalhada no dia 23 aos parlamentares. Ainda de acordo com Castro, a reforma será construída através de diálogo com o Legislativo e feita por etapas: a primeira em dezembro e a segunda em fevereiro.