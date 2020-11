O funcionalismo do país está à espera de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que interrompa a tramitação da PEC 32, da reforma administrativa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reafirmou à Corte que a votação do texto (que acaba com a estabilidade e reformula as regras do setor público) não ocorrerá este ano. Maia se manifestou na terça-feira à noite no mandado de segurança que pede a suspensão da proposta na Casa