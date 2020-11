Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 18/11/2020 12:31 | Atualizado 18/11/2020 12:36

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reafirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a PEC 32, da reforma administrativa, não será votada este ano. Maia se manifestou na noite de terça-feira no Mandado de Segurança - movido por integrantes da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público - que pede a suspensão da tramitação da proposta devido à ausência de dados que embasem o texto. O projeto acaba com a estabilidade e modifica as regras do funcionalismo do país.