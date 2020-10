Supremo Tribunal Federal analisará pedido feito por membros da frente parlamentar, formada também pelas categorias Divulgação STF

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 23/10/2020 15:03 | Atualizado 23/10/2020 19:37

O funcionalismo do país fez a primeira ofensiva à PEC 32, da reforma administrativa, entregue em 3 de setembro pelo governo federal ao Congresso . Na noite de quarta-feira, membros da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público entraram com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão imediata da tramitação do texto.

Na ação, os parlamentares alegam a falta de dados sobre o impacto orçamentário da proposta, que, entre diversos pontos, acaba com a estabilidade de servidores públicos e extingue benefícios (como licença-prêmio e triênio) na União, estados e municípios. Eles argumentam que, para apresentar uma reforma nessa proporção (impactando todo o país), o governo tinha que abrir as informações que subsidiaram a PEC.

Por isso, o grupo pede ainda que a equipe econômica do Executivo federal forneça todos os dados que embasaram a proposta que muda o RH do país.

Assinam a ação os deputados federais André Figueiredo (PDT-CE), Fábio Trad (PSD-MS), Israel Batista (PV-DF), Paulo Teixeira (PT-SP) e Marcelo Freixo (Psol-RJ), além dos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Weverton Rocha (PDT-MA).

O Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), que apoia a frente, faz coro com o argumento dos parlamentares: "Embora tenham sido disponibilizados alguns processos administrativos internos do Ministério da Economia, nenhum dado sobre impacto orçamentário foi divulgado".



Assessora jurídica do Fonacate, Larissa Benevides sustenta que, sem esses números, a PEC 32 "não pode ser votada". No entendimento da especialista (que elaborou a ação junto com os advogados Bruno Fischgold e Ana Sylvia Fonseca), se o texto for analisado pelo Parlamento nessas condições, "haverá violação ao devido processo legislativo".

"Isso ocorrerá caso se dê seguimento à tramitação da PEC 32/2020 sem que todos os documentos que embasaram a proposta estejam disponíveis para análise dos parlamentares", defendeu Benevides.

Um dos representantes do setor público, o presidente do Fonacate, Rudinei Marques, ressaltou à coluna que "a ação comprova o que as categorias têm dito até aqui". "Não existem documentos econômicos e fiscais sustentando a PEC 32. A economia alardeada pela equipe econômica não existe. Assim como não existe real intenção de melhorar o serviço público", disse.