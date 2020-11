Maia deve tomar uma decisão sobre o assunto; por outro lado, Paulo Guedes foi excluído da demanda José Cruz/Agência Brasil

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 16/11/2020 12:54

O mandado de segurança foi movido por integrantes da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil) e elaborado pela assessoria jurídica do Fórum Nacional das Carreiras de Estado (Fonacate), em 21 de outubro, sob o argumento de falta de transparência do governo, já que não foram apresentados dados que embasassem a proposta.

Publicidade

O ministro Marcelo Aurélio Mello, relator do mandado de segurança no STF, também excluiu do polo passivo da ação o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ou seja, Guedes foi excluído da ação.

Os parlamentares que integram a frente também solicitaram que o ministério abra todos os dados que subsidiaram a elaboração da PEC 32.

Publicidade

A advogada Larissa Benevides, que assinou a ação, afirmou que a exclusão de Guedes como autoridade "não traz prejuízos ao pedido feito pela frente": "Não foi devidamente fundamentada (a exclusão do ministro). Foi apenas mencionada a hipótese de cabimento genérica de ação originária no Supremo Tribunal Federal. De todo modo, esse entendimento não traz prejuízos ao pedido feito", avaliou.