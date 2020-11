Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 25/11/2020 06:00

O décimo terceiro salário do funcionalismo municipal do Rio está sob risco. A avaliação de fontes próximos ao Executivo carioca é de que, até o momento, o governo não tem recursos suficientes para o pagamento da gratificação aos 160 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas. Oficialmente, a prefeitura informou novamente que trabalha para pagar até dezembro deste ano, conforme a legislação.

A data, no entanto, não foi divulgada. Por isso, as categorias decidiram ir até as redes do prefeito Marcelo Crivella para perguntar sobre o assunto. Na semana passada, os servidores da Educação fizeram um ato "em defesa da vida", em frente à prefeitura, e também cobraram o pagamento do décimo terceiro.

Pouco antes do primeiro turno, havia intenção do governo Crivella de pagar ao menos uma parcela da gratificação às vésperas do pleito. Mas, para isso, era necessária uma receita extraordinária. Essa verba viria da operação de antecipação de royalties, embarreirada pelo TCM.