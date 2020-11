Prefeito do Rio, Marcelo Crivella tem planos de quitar parte do 13º até sexta-feira Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Às vésperas do Dia D do 2º turno, o prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Crivella (Republicanos), pretende dar mais uma cartada. Ele quer pagar o 13º salário dos servidores na sexta-feira.

Mas, diante da falta de fluxo de caixa , para conseguir fazer isso, a informação que circula na prefeitura é que o governo usaria o saldo previsto para a folha salarial de novembro. Se de fato isso se concretizar, a expectativa é que seja paga a primeira parcela da gratificação natalina (o 13º) amanhã.

Além disso, posteriormente, para quitar os vencimentos de novembro dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, o governo contaria com parte do dinheiro em caixa, e também com recursos que forem arrecadados dias antes de 7 de dezembro (5º dia útil, data oficial de pagamento do salário).

Oficialmente, a prefeitura informa que "trabalha para pagar até dezembro, conforme a legislação".

Recursos extraordinários

O governo municipal tentou fazer uma operação de antecipação de receita de royalties para conseguir capitalizar o fundo previdenciário e ter verba em caixa para pagamento do 13º.

A transação, porém, foi embarreirada pelo Tribunal de Contas do Município, após atuação de alguns vereadores. O Tribunal entendeu que a operação seria lesiva para os cofres municipais.