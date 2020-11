Crivella disse que salário de novembro, pago em dezembro, está garantido no prazo, mas não deu data para o 13º Reginaldo Pimenta

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 26/11/2020 14:00 | Atualizado 26/11/2020 14:33

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, que é candidato à reeleição pelo Republicanos, ainda não garante uma data de pagamento do 13º salário do funcionalismo municipal do Rio. Ou seja, por enquanto, não há recursos financeiros. Crivella disse nesta quinta-feira que a intenção é quitar o abono em dezembro, mas que o depósito depende da antecipação de receita de royalties de petróleo.

Essa transação financeira, porém, já foi embarreirada pelo Tribunal de Contas do Município (TCM-RJ). Os conselheiros do TCM entenderam que a medida é lesiva para os cofres municipais.

"Estamos fazendo uma luta para pagar em dezembro, dependemos da antecipação de receita de royalties. Mas o Tribunal de Contas do Município achou que era operação de crédito. Não é. É adiantamento de receita. Faço um apelo aqui aos conselheiros do Tribunal de Contas e a todos os funcionários da prefeitura que façam um apelo ao TCM para que nos autorizem a fazer essa operação, porque se fizer essa operação hoje, amanhã o 13º está na conta", declarou Crivella em entrevista à Record TV.

O prefeito tinha intenção ainda de remanejar o saldo previsto para o pagamento do salário de novembro (a ser quitado no 5º dia útil de dezembro), como a coluna informou nesta quinta-feira . Nos bastidores, aliás, essa possibilidade ainda não foi descartada, apesar da declaração pública de Crivella nesta tarde.