Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 26/11/2020 17:40 | Atualizado 26/11/2020 19:27

As vésperas do segundo turno das eleições municipais no Rio estão mexendo com a vida dos servidores do Rio. À espera do 13° salário, o funcionalismo carioca ouviu hoje do prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Crivella (Republicanos), que o pagamento não está garantido . Após a fala de Crivella, o seu adversário, Eduardo Paes (DEM), foi a público dizer que "vai honrar esse compromisso" com os servidores."O Crivella diz que depois de quatro anos ele conseguiu ajustar as contas p fazer um bom governo. Mas é mais uma mentira. Ele não consegue nem garantir aos servidores o pagamento do 13º em dezembro. Foi ele quem disse. Eu quero deixar os servidores tranquilos. Se ele falhar no pagamento do 13º de vocês, eu vou pagar. Ninguém mais vai ser prejudicado por essa incompetência do Crivella", prometeu Paes.