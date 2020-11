Prefeito Marcelo Crivella gravou um vídeo dizendo que vai sim pagar o 13º, mas ressaltou que depende de operação de antecipação de royalties Reprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 26/11/2020 19:30 | Atualizado 26/11/2020 19:36

Depois de admitir nesta quinta-feira que, até o momento, não tem dinheiro para pagar o 13º salário dos servidores municipais do Rio , o prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Crivella (Republicanos), divulgou um vídeo afirmando que vai quitar o abono. No entanto, na gravação, também confirma o que disse mais cedo: que não tem recursos e que depende da antecipação de receita de royalties.

"Eduardo não foi, fugiu (ao debate na Record TV). O que eu disse lá é que nós não antecipamos o 13º porque aguardamos autorização do TCM para uma operação com os royalties. Claro que vamos pagar o 13º, não fique preocupado com isso. Mas gostaríamos de ter antecipado. E isso não foi possível porque o Tribunal ainda não autorizou, mas tenho certeza que vamos conseguir essa autorização e logo logo vamos pagar o 13º. Um grande abraço para vocês", declarou o prefeito.

O presidente do TCM-RJ, Thiers Montebello, no entanto, rebateu as falas do prefeito. "O parecer do corpo técnico do Tribunal caracteriza isso como uma operação de crédito.

Há um parecer do Legislativo também que diz isso. Há representação também da Procuradoria Especial do TCM. O parecer da Procuradoria Especial é primoroso. É um tratado. E ele (Crivella) também sabe que não pode usar esse recurso para pagar pessoal", declarou Thiers à coluna.