Prefeito do Rio e candidato à reeleição, Marcelo Crivella, admitiu ontem que ainda não tinha recursos para pagar o 13º salário Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 27/11/2020 21:22 | Atualizado 27/11/2020 21:40

Servidores municipais do Rio estão sendo avisados por mensagens, nesta sexta-feira, às vésperas do 2º turno, de que o pagamento da primeira parcela do 13º salário sairá na próxima segunda-feira. O comunicado, não oficial, está circulando em grupos de WhatsApp do funcionalismo, principalmente nos de aposentados.

Fontes dizem que se trata de boato, ou seja, fake news implantada por apoiadores de Crivella. E que o município não tem recursos para isso, como admitiu ontem o prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Crivella (Republicanos).

Questionada pela coluna se trata-se de fake news ou se a informação é verdadeira, a prefeitura apenas declarou que "trabalha para pagar o 13º salário conforme a legislação, ou seja, até dezembro".

Os servidores receberam uma imagem (veja mais abaixo) que vem, em seguida, com a seguinte mensagem: "Boa noticia: O pagamento da primeira parcela do 13º dos servidores da prefeitura sairá na segunda-feira, dia 30 de novembro. Já foi autorizado pela Codesp (Comissão de Programação e Controle de Despesa)".

Sepe critica fala em campanha

A confirmação pública do prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Crivella (Republicanos), de que não tem dinheiro para pagar o 13º do funcionalismo, e que o depósito depende da antecipação de royalties deixou as categorias preocupadas.

O Sindicato dos Profissionais de Educação (Sepe) soltou uma nota em que diz: "É muito estranho o prefeito anunciar problemas de caixa para honrar o pagamento, já que, na propaganda da sua campanha, ele tem afirmado que "agora que colocou as finanças municipais em dia".

Imagem está sendo enviada em grupos de aposentados do Município do Rio, às vésperas da eleição Reprodução