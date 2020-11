Por PALOMA SAVEDRA

Ao lançar uma lupa sobre os números do Município do Rio de Janeiro, o cenário que se desenha para 2021 é alarmante. Significa que a prefeitura terá dificuldades para pagar salários do funcionalismo e outras despesas. Especialista em finanças públicas, Paulo Henrique Feijó aponta que o próximo governo receberá uma "herança maldita" e um quadro desafiador. De acordo com a sua análise "conservadora" — ele ressalta —, o déficit financeiro para o próximo ano ficará na casa dos R$ 2 bilhões."Nas minhas projeções, mais conservadoras, vai ficar, no mínimo, em torno de R$ 2 bilhões. Há colegas do Tribunal de Contas do Município (TCM) projetando algo muito maior, de R$ 4 bilhões a R$ 6 bilhões", afirma Feijó, que acrescenta:"O cenário não é promissor, e isso compromete o orçamento do ano seguinte, pois se entro o ano com déficit, qual é a tendência? Iniciar o ano com perspectivas de contingenciamento e de corte de despesas".O especialista explica que o município já apresenta sintomas de falta de caixa. O primeiro deles é a tentativa da prefeitura de antecipar R$ 1 bilhão em receita futura de royalties. A prefeitura diz inclusive que o 13º salário depende dessa medida Para Feijó, a medida se caracteriza como operação de crédito, o que complicaria ainda mais as finanças:"Apesar de não chamarem de operação de crédito, na essência é, pois tem cheiro, gosto e jeito de operação de crédito. Na essência, operação de crédito é qualquer coisa que gera dívida"."Então, o prefeito estaria entregando a conta para o governante futuro. Significa que quem quer fazer R$ 1 bilhão normalmente não precisa só desse valor, precisa mais", observa.O segundo sintoma, destaca Feijó, é "adiar pagamento". Ele lembra um decreto da prefeitura impedindo liquidação de despesas a partir de novembro: "Isso significa que o serviço do fornecedor será prestado, será entregue. A prefeitura vai reconhecer que deve, mas que só vai pagar no ano seguinte".