Tribunal de Contas do Município terá duas vagas de livre nomeação em 2021 Reprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Será de iniciativa do prefeito eleito Eduardo Paes (DEM) a indicação de dois nomes para o Tribunal de Contas do Município em 2021. E já há movimentação na Câmara de Vereadores do Rio em busca das vagas.



Nos bastidores, o nome de Rosa Fernandes (PSC) é citado, além do de Carlo Caiado - mas como o vereador será o candidato do DEM à presidência do Legislativo carioca, pode ser que a ideia não avance.

Paes indicará os dois novos titulares do TCM-RJ que entrarão no lugar do conselheiro José de Moraes, que se aposenta em 5 de março, e no do conselheiro e presidente do órgão, Thiers Montebello - que também se aposentará em 16 de abril.



O presidente da Câmara também terá participação nesse processo de escolha. Haverá ainda sabatina no Legislativo, e os parlamentares darão a palavra final.

O órgão informou que "nessas vagas o TCM não fala, porque são de livres escolhas dos dois. Ao Tribunal cabe recebê-los”.