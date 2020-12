Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 02/12/2020 14:08 | Atualizado 02/12/2020 18:04

Ficou para a próxima sexta-feira a decisão do Tribunal de Contas do Município do Rio (TCM-RJ) sobre a operação de antecipação de receita de royalties que a prefeitura pretende fazer. O prefeito Marcelo Crivella quer adiantar R$ 1 bilhão em arrecadação futura de royalties de petróleo, e, assim, ter recursos em caixa para pagamento do 13° salário do funcionalismo.



No entanto, essa medida foi caracterizada por técnicos do TCM como operação de crédito, o que aumentaria o endividamento no último ano de governo - prática proibida pelas regras fiscais.



Além disso, as verbas oriundas dessa transação não podem ser destinadas ao pagamento de pessoal.