Deputado estadual Renan Ferreirinha (PSB) assumirá a Secretaria de Educação do governo Paes Divulgação

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 03/12/2020 12:20 | Atualizado 03/12/2020 15:22

O deputado estadual Renan Ferreirinha (PSB) será o secretário de Educação da Prefeitura do Rio a partir de 2021. Co-fundador do movimento Acredito, de renovação política, Ferreirinha tem 27 anos, é economista, filho e sobrinho de professores. Inclsuive, foi eleito para a Alerj com a bandeira da educação.

Natural de São Gonçalo, na Região Metropolitana, o parlamentar conta que viu sua vida começar a mudar ao ser aprovado no concurso do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Na instituição, cursou os ensinos fundamental e médio.

Aos 19 anos, lançou 'O formigueiro', a primeira plataforma de financiamento coletivo voltada para a educação. No ano seguinte, em 2013, foi estudar Economia e Ciências Políticas em Harvard, com bolsa integral.

Dentro da sua atuação na área educacional, lançou com amigos um manifesto suprapartidário: o Mapa do Buraco. O movimento apontou os principais buracos e gargalos da educação no Brasil, mas também registrou exceções e exemplos de sucesso, como o do Município de Sobral, no Ceará.

Atuação na Economia

Na Alerj, Ferreirinha estava presidindo a Frente Parlamentar de Monitoramento do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio. Também atuava como como presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa.