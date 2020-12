Futuro secretário de Fazenda projetou déficit de R$ 10 bilhões como herança da gestão Crivella; atual governo não reconhece o valor Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 04/12/2020 13:52

O futuro secretário de Fazenda, Planejamento e Controladoria do Município do Rio, Pedro Paulo, respondeu à nota divulgada nesta sexta-feira pelo atual governo, negando o déficit de R$ 10 bilhões para 2021. "Estou na torcida para que eles tenham sido menos irresponsáveis com as contas públicas", declarou.

"Mas o que eu vi até agora mostra realmente, eu repito aqui, o cenário trágico das contas", afirmou Pedro Paulo, acrescentando que o montante leva em conta a folha do 13º salário, que ainda não foi garantida pela atual gestão.

Questionado pela coluna se essas divergências e declarações públicas não podem gerar um mal-estar com a equipe de transição de governo, ele respondeu: "Mal-estar a gente está passando com a gestão do Crivella, com o descontrole fiscal dele por quatro anos".

Segundo o futuro chefe da Fazenda, isso não impedirá um bom trabalho de transição.

"Isso não impede que tenhamos uma relação republicana e cordial com a equipe de transição. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de crítica ao técnico A ou B. Isso é uma constatação de quatro anos", argumentou.

Pedro Paulo disse ainda que respeita a atual secretária de Fazenda, Rosemary de Macedo, com quem já trabalhou. "E acho que o papel dela nesses últimos meses tem sido importante, se não fosse por ela, seria até pior. Isso é um problema acumulado dessa administração".

"Acabou a eleição, a gente tem que ir agora para a realidade. Estou aqui torcendo, olhando cada relatório, e rezando para que eles tenham sido menos irresponsáveis", finalizou.