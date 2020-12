Fundação, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda, fará a cerimônia de forma virtual Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 12:51

A Fundação João Goulart, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda, realiza de forma virtual na próxima quarta-feira a cerimônia anual de premiação de lideranças da Prefeitura do Rio. O evento, sem custos para o município, vai premiar servidores que se destacaram no Programa Líderes Cariocas com projetos inovadores desenvolvidos para a cidade durante a pandemia.



Entre as soluções propostas pelos profissionais estão temas relacionados ao aumento das receitas municipais, ao alinhamento estratégico utilizado como instrumento na área orçamentária, além do desenvolvimento de novos talentos no âmbito do município.



Mais do que uma premiação, a cerimônia é uma oportunidade para o cidadão carioca conhecer boas práticas que já vêm sendo adotadas no município. A transmissão será realizada ao vivo, às 10h, e poderá ser acompanhada pelo público no canal do YouTube da Multirio.